Tilburger slaat politieman in het gezicht

De politie kreeg omstreeks 20.45 uur een melding dat in de woonkamer van een opvanghuis een van de cliënten zich zeer recalcitrant gedroeg. De man zou tijdelijk de toegang tot de woonkamer ontzegd zijn vanwege het feit dat hij met iedereen ruzie maakte. Hierop werd hij erg agressief, waarbij hij luid schreeuwde, een tafel omgooide en tegen het meubilair trapte. Agenten probeerden tevergeefs de bewoner te kalmeren. Die man bleef echter schreeuwen en probeerde enkele keren de agenten te shoppen. Het lukte hem een van de dienders een klap te geven op het rechteroog. De politieman hield daar pijn en een branderig gevoel aan over. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling. Hierop is hij onder hevig verzet aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex.

