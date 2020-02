Vermoedelijke inbreker aangehouden dankzij alerte getuige

De politie kreeg omstreeks 23.00 uur een melding dat bij een bedrijf aan de Sluizeweg een inbreker was overlopen. Een getuige zag dat een man kruipend onder het rolluik langs naar buiten kwam. Ter plaatse bleek dat een ruitje was weggehaald en dat een hangslot van een roldeur was opengeknipt met een betonschaar. Tijdens het aanrijden vertelde de melder dat het zou gaan om een magere man, circa 1.70 a 1.75 meter lang met een muts op en blauwe kleding aan. De dienders zagen op de Tuinbouwweg een man lopen die voldeed aan het signalement. Zijn kleding was besmeurd met modder. Hij vertelde een leugenachtig verhaal om zijn aanwezigheid daar te verklaren. Bij navraag van zijn gegevens bleek dat hij geregistreerd staat als veelpleger. Hij is aangehouden. De eigenaar van het pand heeft aangifte gedaan. Hij kon nog niet zeggen of er daadwerkelijk wat was weggenomen.