Dieven van gps-apparatuur aangehouden

In de vroege ochtend van woensdag 19 februari trof de politie in Arnhem tijdens een controle in de auto van de mannen inbrekerswerktuigen aan. Omdat dit op grond van de Algemene Plaatselijk Verordening verboden is zijn de twee verdachten aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. In daarop volgend onderzoek van medewerkers van de regionale eenheid Oost-Nederland en de Landelijke Eenheid bleek al snel dat de mannen in de nacht van zondag 16 op maandag 17 februari betrokken waren bij de diefstal van vijf gps-systemen van tractoren bij een bedrijf in Varsseveld. Ze werden aan de hand van camerabeelden van het bedrijf herkend. De schade bij deze diefstal bedroeg ruim 50.000 euro. Hierop zijn de Litouwers op het politiebureau nogmaals aangehouden maar nu als verdachten van diefstal. Van de buit ontbreekt nog elk spoor.