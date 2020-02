Getuigen gezocht overval snackbar Utrecht

De politie zoekt getuigen die rond het tijdstip van de overval in de buurt van de Oude Pijlsweerdstraat waren en iets verdachts gezien hebben. Of misschien was u in het Noordse park op de avond van 26 februari, en heeft u gezien dat één of meerdere mensen zich verdacht gedroegen. Mogelijk dat er mensen waren die op genoemd tijdstip hun hond aan het uitlaten waren in het park.

De politie is in het bijzonder op zoek naar een blanke man die na het incident in het bijzijn van een negroïde man waarvan de identiteit bekend is stond te filmen. Ook waren net voor de overval nog twee klanten in de snackbar aanwezig. Mogelijk dat zij de politie meer kunnen vertellen.

Weet u meer over deze overval, of heeft u iets gezien die avond? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via onderstaand tipformulier, of door te bellen naar 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).