Twee verdachten aangehouden wegens mishandeling

Omstreeks 13.00 uur liep een 19-jarige man uit Hoofddorp met een vriend over de Graan voor Visch in de richting Nieuweweg. Voor een winkel stond een personenauto waarin ondermeer een van de verdachten zat. Het slachtoffer en de verdachte hadden recent een confrontatie met elkaar gehad. Dit was reden voor de verdachte om uit te stappen en achter het slachtoffer aan te komen. Even later kreeg de verdachte hulp van een tweede verdachte. Er ontstond een ruzie waarbij het slachtoffer meerdere keren geslagen en gestompt werd. Ook zou er gedreigd zijn met een steekvoorwerp. Uiteindelijk viel het slachtoffer in een sloot.

De gewaarschuwde politie kon beide verdachten aanhouden. Het slachtoffer werd uit de sloot getrokken. Ambulancepersoneel onderzocht de man ter plaatse.

De politie zette ondermeer een diensthond in op zoek naar een wapen. Dit werd echter niet aangetroffen. De politie stelt een nader onderzoek in.

