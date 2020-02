Toezichthouders mishandeld; verdachte aangehouden

Tijdens hun surveillance troffen de toezichthouders een fout geparkeerde auto aan op de Vischstraat. De bestuurder van dezelfde auto was de avond ervoor al gewaarschuwd omdat hij toen ook in deze straat stond, waar dat verboden is. Nu werd een bekeuring uitgedeeld.

Korte tijd later troffen de toezichthouders de man. Hij was woedend. Door het open raam van de auto, waarin beide toezichthouders zaten, deelde hij een vuistslag uit in het gezicht van de 18-jarige man. De bestuurder, een 54-jarige man, kreeg een dikke fluim over zich heen. Ook kregen beiden de ergste ziektes naar hun hoofd.

Gewaarschuwde agenten hielden de 29-jarige Rotterdammer aan. Door beide slachtoffers is aangifte gedaan.

https://www.politie.nl/themas/geweld-tegen-politie-en-hulpverleners.html