Twee mannen snel aangehouden na inbraak

Agenten ontvingen op donderdag 27 februari rond 3.45 uur van een inbraakalarm. Op de Gogelweg aangekomen bleek er inderdaad te zijn ingebroken in een restaurant. Daarbij was geld weggenomen. Van de inbraak waren beelden opgenomen. De politie maakte een zoekslag in de omgeving en kwam rond 4.40 uur op de Troelstraweg twee mannen tegen. Ze voldeden aan het signalement de daders op de videobeelden. Daarop zijn beide verdachten, een 24-jarige man uit Vlissingen en een 27-jarige man uit Middelburg, op last van de officier van justitie buiten heterdaad aangehouden. Ze zijn ingesloten voor verder onderzoek.