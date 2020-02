Aanhouding aanrijding crossmotor ’s-Hertogenbosch

Een 40-jarige vrouw raakte op 10 juni 2019 ernstig gewond nadat zij werd aangereden door een crossmotor op de Churchilllaan in ‘s-Hertogenbosch. De vrouw liep destijds meerdere botbreuken op en lag enige tijd in het ziekenhuis. De crossmotor bleef achter en de bestuurder is weggevlucht zonder zich om de vrouw te bekommeren. De mogelijke tweede verdachte is nog niet aangehouden.