Spookauto in beslag genomen

Tijdens de surveillance controleerden medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid op de snelweg A4 bij Hoofddorp een auto met een Zweeds kenteken. Volgens het European Car and Driving license Information System zou de registratie van het kenteken geschorst zijn. Dit houdt in dat er geen eigenaar is geregistreerd voor dit kenteken. Daarmee is het kenteken ongeldig. Ook was er geen verzekering afgesloten voor deze auto.