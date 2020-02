Nieuw hoofd Communicatie Gert-Jan Siebelink start 1 april

Gert-Jan is geboren en getogen in Oost-Nederland. Hij groeide op in Winterswijk en Enschede en heeft verder in Apeldoorn en Zwolle gewoond en is nu terechtgekomen in Salland. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Aan boord

Tot eind maart is Gert-Jan manager Corporate Communications en Marketing bij ARAG (rechtsbijstandsverzekering) en heeft daarvoor ook al diverse communicatiefuncties bekleed in de financiële sector (zoals bij Achmea).

De overstap naar de politie is een niet alledaagse maar voor Gert-Jan wel een heel bewuste: “We wonen in een rijk en vrij land, maar ik zie ook dat het land verruwt en polariseert en daar maak ik me zorgen over. Vrijheid en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend. Dan kun je aan de zijlijn blijven staan en er van alles van vinden. Ik vond het echter tijd om de daad bij het woord te voegen en aan boord te stappen van een organisatie die staat voor het waarborgen van die vrijheid en de veiligheid.

Mijn drive is om met mijn team het waardevolle en veelzijdige werk van de politie zichtbaar te maken en betekenis te geven. Dit met respect en waardering voor hen die een stap naar voren maken, waar anderen een stap naar achteren doen. Voor mij redenen om na vele jaren in de financiële dienstverlening een bewuste overstap te maken om bij de politie bij te dragen aan een mooiere samenleving. Ik kijk er naar uit met al mijn nieuwe collega’s vanaf 1 april aan de slag te gaan.”

Meer dan welkom

Politiechef Oscar Dros is blij met de komst van Gert-Jan Siebelink. “Gert-Jan komt van een totaal andere organisatie en dat alleen al is een mooie aanwinst voor onze eenheid. Het is een echte communicatieprofessional met veel ervaring en hij mag zich meer dan welkom heten. Ik heb het volste vertrouwen in hem”.