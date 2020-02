Politie treft hennepkwekerij in woning, drie verdachten aangehouden

Er werd een sterke henneplucht geroken rondom de woning. De politie is daarom op onderzoek uitgegaan en ontdekte de kwekerij. Om de kwekerij te kunnen ruimen, werd de stroom afgesloten. Daardoor kwam er teveel koolstofmonoxide vrij en werd een agent onwel. Hij is nagekeken door de ambulance en gelukkig bleek al snel dat alles in orde was.

Hierdoor werd wel tijdelijk een GRIP 1 afgekondigd. Dat betekent dat er coördinatie nodig is tussen de verschillende hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance). Voor de veiligheid van omwonenden zijn een aantal woningen ontruimd. Bewoners konden gelukkig al snel weer terug naar hun huis.

Toen de situatie veilig werd verklaard, konden we verder met de ruiming. In de woning troffen we diverse materialen voor de productie van hennep. Daarnaast vonden we grote hoeveelheid henneptoppen. Planten werden niet aangetroffen.