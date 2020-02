Politie houdt vierde verdachte aan in zaak drugslaboratorium Oldenzaal

Oldenzaal - De politie hield op 25 februari een 30-jarige man uit Apeldoorn aan in het onderzoek naar het grote drugslaboratorium dat op 2 november 2019 werd aangetroffen aan de Kleibultweg in Oldenzaal. De man is donderdag in bewaring gesteld.