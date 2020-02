Aanhoudingen na geweld nieuwjaarsnacht

In de nieuwjaarsnacht was het niet mogelijk om alle geweldplegers direct aan te houden. Er was veel tegelijk aan de hand en door de walm van vuurwerk en de mist was niet altijd direct duidelijk wie wat gedaan had. Ook is in bepaalde gevallen gekozen voor het uiteendrijven van groepen i.p.v. aanhouden, om zo snel mogelijk de orde te herstellen en het geweld niet te laten escaleren. Wel zijn er camerabeelden en getuigenverklaringen. Alle zaken waarvan aangifte is gedaan zijn gebundeld in één rechercheonderzoek hiernaar. In dit onderzoek zijn inmiddels drie jongens van 12, 15 en 17 jaar (allen uit Utrecht) aangehouden voor openlijke geweldpleging.

In opsporingsprogramma Bureau Hengeveld zijn op 22 februari geblurde beelden getoond van meerdere verdachten. In de uitzending van zaterdag 29 februari zijn de beelden ongeblurd getoond.