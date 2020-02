Agenten met vuurwerk belaagd Utrecht

Op Oudejaarsavond is het onrustig rondom de Tigrisdreef, Haifadreef en Ankaradreef in Utrecht. Een grote groep jongeren, van 40 tot 60 jongeren , steekt veel vuurwerk af. In de omgeving surveilleren agenten in politievoertuigen. Zij worden door de groep bekogeld met vuurwerk en beschoten met lawinepijlen. Als de agenten op de groep afkomen, splitst de groep zich op en verzamelen zij zich een eind verderop weer.

Naast de reguliere politie worden ook agenten van de ME en de aanhoudingseenheid ingezet. Één van de jongeren steekt een lawinepijl en schiet de vuurpijl op de ME-bus af. Als een agent de dader aan wil houden, ontploft er een afgeschoten lawinepijl tussen hen in. Hierbij loopt de agent licht letsel in zijn gezicht op en hij heeft tot vandaag de dag last van oorsuizen.

Later die avond word een groot gedeelte van de groep ingesloten door de eenheden van de ME en de aanhoudingseenheid. De jongeren worden gecontroleerd en drie van hen worden aangehouden. De rest van de avond volgen er nog meer aanhoudingen in dezelfde wijk. Alle verdachten zijn tussen de 15 en 20 jaar oud en afkomstig uit Utrecht.

Weet u meer over de gebeurtenissen van deze avond? Of heeft u de ongeregeldheden gefilmd met uw telefoon, vastgelegd met een bewakingscamera of geregistreerd met een voordeurbelcamera? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).