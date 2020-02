Specifieke getuige van een aanrijding gezocht

De aanrijding gebeurde op de Utrechtsestraat ten hoogte van de Fagellaan in Woerden. Het slachtoffer is met ernstig letsel opgenomen in het ziekenhuis.

Voor de personenauto reed een pick-up met een aanhangwagen. Graag komen wij in contact komen met de chauffeur van deze combinatie.

Help mee!

Bent of kent u de bestuurder van de pick-up? Of was u in de buurt en heeft u deze aanrijding gezien? Neem dan contact op via 0900-8844 of het onderstaande tipformulier. Liever anoniem melden? Bel dan Meld Misdaad anoniem via 0800-7000 of via M-Online.