Getuigen gezocht gewapende overval casino

Rond 13:30 uur was een geldwagen bij het casino aanwezig. Een geldloper liep vanaf de wagen het casino in voor een overdracht met een medewerker van het casino, toen er plots twee donker geklede mannen met wapens achter hem aankwamen. Deze bedreigden alle aanwezigen en één van hen dwong de medewerkers om geld af te geven. Daarna renden de twee overvallers met een onbekend geldbedrag naar buiten, waar een ander persoon stond te wachten met een donkere motorscooter. De drie verdachten gingen samen op de motorscooter ervandoor in de richting van Amsterdam. De politie heeft naar de daders gezocht in de omgeving, maar niets meer aangetroffen.

Signalement

De twee verdachten die het casino betraden waren ongeveer 1,80 meter lang, in het zwart gekleed en droegen zwarte sportschoenen. De bestuurder van de motorscooter was mogelijk iets kleiner, droeg een open helm en een blauwe spijkerbroek.



Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u de verdachten voor, tijdens of na de overval gezien? Heeft u mogelijk beeldmateriaal van de daders of heeft u meer informatie over deze overval? Neem dan a.u.b. contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020039629