Man ernstig gewond na ruzie

Omstreeks 19.20 uur was het slachtoffer met zijn auto bij het BP benzinestation aan De Baandert in Heemskerk. Hij had juist iets in de shop gekocht toen hij bij het tankstation twee jongens op een scooter zag. Omdat de jongens nogal luidruchtig waren, reageerde hij hier op. Dit was voor de jongens aanleiding om de confrontatie te zoeken met het slachtoffer. Hij kreeg meteen een paar klappen. Hierop reden de jongens weg op een scooter.

Het slachtoffer wilde toch wel even in gesprek met de jongens en reed achter hen aan. Op de Beneluxlaan kwam het tot een confrontatie, waarbij het slachtoffer met een scherp voorwerp werd gestoken. De daders gingen er op hun bromscooter vandoor. Het slachtoffer bleef zwaargewond achter.

Omstanders verleenden eerste hulp. Het gewaarschuwde ambulancepersoneel bracht het slachtoffer over naar het ziekenhuis. Hier werd hij direct aan zijn verwondingen behandeld.

De politie doet momenteel onderzoek naar de identiteit van de verdachten.

Bent u getuige geweest van het incident bij het pompstation of op de Beneluxlaan, heeft u een vermoeden wie de daders zouden kunnen zijn of heeft u andere informatie over deze zaak, neemt u dan contact op met de politie.

2020039761