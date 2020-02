Bestuurlijke waarschuwing voor onruststokers

In het centrum van Den Haag gingen dinsdag 25 februari en woensdag 26 februari een groot aantal tieners al joelend en rennend winkels binnen. Ook gooiden deze jongeren met vuurwerk en eieren naar het winkelende publiek en hulpverleners. De politie heeft de afgelopen dagen 12 jongeren aangehouden. Om te voorkomen dat raddraaiers de komende dagen opnieuw de straat op gaan en opnieuw overlast veroorzaken heeft de gemeente Den Haag een waarschuwingsbrief opgesteld. Deze brief is op donderdag 28 februari door gemeente en politie aan 27 ouders/verzorgers uitgereikt van jongeren die de afgelopen dagen zijn gecontroleerd rond de ongeregeldheden op en rond de Grote Marktstraat. In deze brief wordt gewaarschuwd dat als de betrokken jongere de komende tijd weer de openbare orde verstoort de burgemeester van Den Haag niet zal aarzelen een gebiedsverbod op te leggen. De komende dagen zal de politie in het centrum zichtbaar aanwezig zijn.