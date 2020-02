Zes verdachten aangehouden voor handel verdovende middelen

Naar aanleiding van binnengekomen informatie startte de recherche een onderzoek naar handel in verdovende middelen. Met behulp van het arrestatieteam trad de politie donderdagochtend 27 februari drie woningen in Boskoop binnen en wist het zes verdachten aan te houden. Het gaat om zes mannen uit Boskoop.



Na de aanhoudingen zijn de drie woningen doorzocht en zijn verschillende spullen en geld in beslag genomen. Inmiddels zijn drie van de verdachten heengezonden. Drie mannen van 23, 22 en 20 jaar oud zitten nog vast en worden gehoord.



Drugsoverlast

Bewoners kunnen veel last hebben van drugsgebruik en dealen in drugs. De handel vindt plaats in het illegale circuit en hierbij wordt geweld vaak niet geschuwd. Van dat geweld kunnen ook onschuldige omstanders de dupe worden. Heeft u vermoedens van drugshandel? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Meld Misdaad Anonem 0800 – 7000 doorgegeven.