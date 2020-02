Twee mannen aangehouden voor handel in drugs

Nadat de politie een tip ontving over handel in drugs betraden agenten donderdagmiddag 27 februari een woning aan het Jan Pieterszoon Coenhof. Daar hielden zij de twee mannen aan. Na de aanhouding doorzochten agenten de woning en namen zij verdovende middelen en geld in beslag. De twee verdachten zitten vast en worden gehoord.



Drugsoverlast

Bewoners kunnen veel last hebben van drugsgebruik en dealen in drugs. De handel vindt plaats in het illegale circuit en hierbij wordt geweld vaak niet geschuwd. Van dat geweld kunnen ook onschuldige omstanders de dupe worden. Heeft u vermoedens van drugshandel? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Meld Misdaad Anonem 0800 – 7000 doorgegeven.