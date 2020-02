Man dreigt met schroevendraaier

De vrouw was aan het begin van de avond, rond 18.30 uur, aan het winkelen. Toen zij door de Sint Pieterstraat liep, zag zij een man die wat richting haar mompelde. Toen zij omkeek, toonde de man een schroevendraaier en dreigde haar iets aan te doen. Op dat moment kwam een van de omwonenden naar buiten en belde de politie. De hevig geschrokken vrouw deed aangifte. Doordat er een duidelijke signalement van de man was, wist de politie een verdachte aan te houden. De schroevendraaier bleek hij nog in zijn bezit te hebben en is in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.