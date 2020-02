Overval op juwelier in Terheijden

De politie doet onderzoek naar de overval en roept getuigen op zich via 0900 – 8844 te melden. Beide mannen zijn ongeveer 25 jaar oud, 1.75m lang en droegen donkere jassen. Weet u wie dit zijn of heeft u meer informatie? U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.