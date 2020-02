Aanhouding na aantreffen drugslab Eemnes

Naar aanleiding van meldingen over verdachte omstandigheden in de wijk, hield de politie de woning op donderdagavond in de gaten. Omdat er aanwijzingen waren dat er drugs geproduceerd werden, is de woning onderzocht en de wijk afgezet. Bij dit onderzoek werd een laboratorium aangetroffen dat gebruikt werd voor het produceren van synthetische drugs.

Rond middernacht is er een 35-jarige man uit Eemnes aangehouden in verband met deze vondst. Het pand is bewaakt en wordt vandaag ontmanteld.

Heeft u vermoedens van een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden, dus ook in een woonwijk. Dit soort criminele praktijken schaden de samenleving en zijn zeer gevaarlijk voor omwonenden. Vermoed u dat er illegale activiteiten plaatsvinden in uw omgeving, of heeft u het idee dat er zich een drugslab in uw buurt bevindt? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.

Wilt u weten wat u kunt doen als u een drugslab vermoedt? Lees meer op https://www.politie.nl/themas/aantreffen---vermoeden-drugslab.html#alinea-title-hoe-te-handelen-bij-aantreffen-van-een-mogelijk-drugslab of bekijk de video over ondermijning.