Getuigen gezocht van gewapende overval in Ammerstol

Op donderdagavond 27 februari 2020 rond 19:45 uur kwam de melding binnen van een overval op een man in zijn woning. Het slachtoffer verklaarde aan de agenten dat een onbekende man plotseling zijn huis binnenkwam, waarna hij hem bedreigde en sloeg met het vuurwapen. De dader vluchtte daarna in de richting van de Achterweg. Het slachtoffer heeft geen letsel overgehouden waaraan hij behandeld moest worden. Een buurtonderzoek heeft plaatsgevonden.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mogelijke getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze overval. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel dan 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).