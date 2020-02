Overval op restaurant Haarlem

Haarlem - De politie doet onderzoek naar een gewapende overval in een restaurant aan de Amsterdamstraat in Haarlem vrijdagavond rond 20.45 uur. Twee personen liepen met gezichtsbedekking het restaurant in en bedreigden een medewerkster van het restaurant. De bedreigde medewerkster rende direct de keuken in en is niet gewond. Ze is wel erg geschrokken en haar wordt slachtofferhulp aangeboden.