Recherche onderzoekt overval bij slijterij en zoekt getuigen

Agenten hebben direct na de melding in de omgeving gezocht naar de verdachte, maar hij werd niet aangehouden. De recherche doet nu onderzoek en verzoekt getuigen zich te melden. Mogelijk zijn er personen die de man herkennen aan onderstaand signalement of hem hebben gezien op de vluchtroute. Getuigen wordt gezocht zich te melden via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.



De man ziet er als volgt uit:

blank met een licht zongebruinde huid

35 - 50 jaar

1.70 m

normaal postuur

groene winterjas (kort model) met capuchon

groene Nike sneakers met witte zool

blauw spijkerbroek met vale plekken op bovenbenen

(de winterjas en sneakers hebben dezelfde groene kleur)