In een nacht twee mannen met recalcitrant gedrag aangehouden

Als agenten net voor middernacht op een melding van geluidsoverlast reageren, constateren zij dat de muziek vanuit een woning in de Dammenbuurt in Oosterhout zeer hard staat. De bewoner krijgt te horen dat hij het volume van de muziek zachter moet zetten. Ook wordt hem medegedeeld dat wanneer hij hier geen gehoor aan geeft, zijn geluidsinstallatie in beslag wordt genomen. Met deze mededeling is de man het niets eens, hij wordt agressief en scheldt de agenten uit. Hij probeert zijn aanhouding te belemmeren en agenten moeten pepperspray gebruiken om hem onder controle te krijgen. Tijdens het voervoer richting het cellencomplex volgen opnieuw beledigingen richting de agenten.

Later op de avond is opnieuw een man recalcitrant richting de politie. Rond 01:30 uur zorgt een man voor overlast aan de Oude Bredaaseweg in Etten-Leur. Wanneer agenten ter plaatse komen, zien zij dat beveiligers van een horecagelegenheid de man in bedwang houden. Hij wordt geboeid en in het politievoertuig geplaatst. Gedurende de gehele rit richting het cellencomplex schreeuwt ook deze meneer beledigende opmerkingen richting de agenten.