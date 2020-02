Tip over mogelijke drugsdumping leidt tot hennepolie en XTC, een man aangehouden

Later op de dag is ook een woning aan de Van Wijngaardenstraat in Raamsdonksveer doorzocht. Daar stuitte agenten op een ontmantelde hennepkwekerij, enkele libido verhogen pillen, honderden XTC-pillen, ruim 1,5 liter hennepolie en MDMA. Onderzoek doet vermoeden dat de hennepolie waarschijnlijk in de woning werd geproduceerd. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De man zit vast en de recherche is druk doende met het onderzoek.