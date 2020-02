Getuigen gezocht van levensgevaarlijke brandstichting

Gelukkig raakte niemand dus gewond. Dat had echter heel anders af kunnen lopen als er wel bewoners thuis waren geweest. De politie neemt deze brandstichting dan ook zeer serieus en is direct een onderzoek opgestart. Daarbij wordt door de technische recherche sporenonderzoek gedaan in en om de woning en de caravan. Ook spreken we met buurtbewoners of zij mogelijk iets weten of gezien hebben en kijken we of er bruikbare camerabeelden beschikbaar zijn.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat andere mensen iets weten of gezien hebben dat mogelijk met deze brandstichting te maken heeft. Wij horen die informatie graag. U kunt contact opnemen via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000. Ook kunt u bijgevoegd tipformulier invullen.