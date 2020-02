Politie richt fonds op voor afwikkeling schadeclaims ‘Alphen’

Het fonds gaat zelfstandig claims bestuderen en beoordelen van ruim honderd mensen of ondernemingen die bij het schietincident betrokken raakten. Zij verloren een naaste, liepen zelf letsel op of ondervonden materiële of financiële schade. Omdat de politie niet alle beschikbare informatie meewoog bij de beslissing om schutter Tristan van der V. in 2008 een vuurwapenvergunning te verlenen, stelden de slachtoffers de politie aansprakelijk voor de geleden schade.

De Hoge Raad bepaalde op 20 september 2019 dat de politie aansprakelijk en schadeplichtig is voor de schade die Van der V. met het vuurwapengebruik heeft veroorzaakt. Deze uitspraak betekende het einde van een lang juridisch traject. Tijdens dit traject heeft de politie altijd oog gehad voor het leed van de slachtoffers. Maar de omvang en verstrekkende gevolgen van de gevraagde schadevergoeding maakten een eindoordeel van de hoogste rechterlijke instantie in ons land voor het korps noodzakelijk.