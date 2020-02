Vuurwerk door brievenbus in Lelystad, getuigen gezocht

Op vrijdagavond 31 januari, even voor 22.00 uur, klinkt er plotseling een harde knal aan de Griend. De knal blijkt afkomstig uit de gang van een huis. Het blijkt dat er zwaar vuurwerk is afgegaan dat eerder vermoedelijk door de brievenbus is gegooid. De gang en de deur raken beschadigd door de knal. Gelukkig raakt niemand gewond.

De politie doet onderzoek naar het incident en wil graag spreken met getuigen. Heb jij gezien dat iemand met vuurwerk in de weer was aan de Griend? Of heb je hier toevallig beelden van? Laat het weten. Dat kan via 0900-8844 of via onderstaand formulier. Anoniem tippen kan ook. Gebruik daarvoor 0800-7000 of de website van M.