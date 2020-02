Politie zoekt specifieke getuige in onderzoek mishandeling

Die avond werd een 28-jarige man uit Utrecht rond 23.30 uur met onder meer een voorhamer geslagen. De mannen gingen er na de mishandeling vandoor in een bestelbus. De politie deed een getuigenoproep en ging verder met het onderzoek.

Uit het onderzoek is gebleken dat een blonde vrouw vermoedelijk foto’s en / of video-opnames heeft gemaakt van de mishandeling en / of de betrokken bestelbus. Wij willen graag in contact komen met deze mogelijke belangrijke getuige. Ook andere getuigen met wie door de politie nog geen contact is gelegd worden gevraagd zich te melden.

Het slachtoffer liep door de mishandeling letsel op. Hij is destijds naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Inmiddels is deze persoon hersteld van de verwondingen maar het onderzoek is nog altijd gaande.

Bent u deze vrouw of weet u wie zij is, of heeft u beelden van het incident meldt u zich dan bij de recherche in Utrecht via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Ook als u meer over deze mishandeling weet, maar nog niet met de politie heeft gesproken, horen wij het graag. U kunt zich tevens anoniem melden via 0800-7000.