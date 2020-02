Dode kat aangetroffen: oorzaak dood onbekend

Bij de melding van 21 januari bleek een jonge dode kat aangetroffen te zijn in een sloot aan de Vogelzangstraat.

Omdat niet bekend is wat de oorzaak van de dood van deze jonge kat, wil de politie graag weten of er mensen zijn die informatie hebben of iets verdachts gezien hebben, dat in verband kan worden gebracht met de dood van deze jonge kat.

Heeft u iets gezien en denkt u te weten wat er met deze jonge kat is gebeurd? Belt u dan a.u.b. de politie in Heerhugowaard via tel.nr. 0900-8844. Wilt u liever online melding doen? Dat kan via een contactformulier op internet -> contactformulier

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020014636 bij.

2020014636