Identificatie anonieme dode man in Cold casezaak

De familie van Sefer woont in Turkije en is op de hoogte van de DNA-match. De familie heeft meegewerkt aan het DNA-onderzoek zodat de identificering plaats heeft kunnen vinden. Een deel van de familie wilde onlangs zien waar de overledene begraven ligt. Woensdag 8 januari zijn enkele Nederlandse familieleden naar de begraafplaats gekomen waar Sefer in 1999 is begraven. Tijdens een herdenkingsbijeenkomst werd uit de Koran voorgelezen en was een imam aanwezig die in gebed voorging. De familie is verdrietig maar blij dat er duidelijkheid is over het lot van Sefer. Verdrietig, omdat ze bijna 21 jaar lang de hoop hebben gehad dat hij toch nog ergens leefde. De familie wil nu ook weten wie hem en de familie dit heeft aangedaan.

Destijds bleek dat Sefer door een misdrijf om het leven is gekomen; zijn lichaam werd vastgebonden met een ketting aangetroffen. Uit het onderzoek is vast komen te staan dat de man enkele maanden in het water moet hebben gelegen voordat hij gevonden werd. Ook had hij een oude kogel in de knie, zodat hij voor zijn overlijden waarschijnlijk mank moet hebben gelopen.

Informatie?

De politie doet er alles aan om oude zaken alsnog op te lossen. Daarbij kunnen zij ieders hulp goed gebruiken!

Heeft u tips of informatie over dit misdrijf?

​​​​​​​Ook al is het ruim 20 jaar geleden dat de man werd gevonden, toch kan ook uw informatie van cruciaal belang blijken voor de oplossing van dit misdrijf. Laat het weten aan het coldcaseteam in Noord-Holland via telefoonnummer: 0900-8844 of via de mail: coldcase.noord-holland@politie.nl.

Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.