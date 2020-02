Inbreker aangehouden

Rond 00.50 uur kreeg de politie een melding dat er werd ingebroken in een bedrijf aan de Parallelweg. Toen de agenten ter plaatse kwamen was de inbreker er snel vandoor gegaan. De politie heeft direct in de omgeving een zoekslag gemaakt maar de inbreker niet in de omgeving aangetroffen. Wel troffen de agenten op de Rietlanden de mogelijke auto van de verdachte aan en besloten deze in de gaten te houden. Rond 01.50 uur kwam de inbreker terug naar de auto en kon hij door de aanwezige collega’s worden aangehouden. De 43-jarige Amsterdammer is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor onderzoek. Er was op 17 en 31 januari ook ingebroken in het bedrijf aan de Parallelweg. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de verdachte bij deze inbraak en de eerdere inbraken.

2020022811