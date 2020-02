Getuigen gezocht van poging overval op woning

De verdachte drong na aanbellen direct de woning binnen en bedreigde het slachtoffer met een wapen. Al snel wist het slachtoffer de verdachte met een hoop kabaal zijn woning uit te krijgen. Een toegesnelde buurman zag de verdachte wegrennen in de richting van de Nachtegaallaan. De politie is op zoek naar de verdachte. Het gaat om een donkergetinte man van 25 à 30 jaar oud, 1.70 m. lang, normaal postuur, kort zwart haar en een kort zwart baardje met snor. Hij droeg een glimmende halflange jas met capuchon, een wit/grijze hoodie onder zijn jas en een donkerkleurige broek.



Heeft u de man gezien of herkend u zijn signalement? Neem dan contact op met de districtsrecherche Delft via 0900-8844.