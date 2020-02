Taxichauffeur onder bedreiging van een vuurwapen overvallen

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de beroving. Heeft u rond dat tijdstip iets gezien op de Mandarijngaard of in omgeving? Of weet u meer over de personen die deze overval gepleegd hebben? Bel dan 0900-8844 of maak gebruik van de onderstaande tipformulier. Anoniem tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).