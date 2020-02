Update steekincident Ridderkerk

Het slachtoffer was zeer ernstig gewond, maar dankzij het snelle optreden van omstanders die de wond van het slachtoffer dichtdrukten en van de ambulancemedewerkers die de jongen zeer snel naar het ziekenhuis vervoerden, is de situatie van de jongen inmiddels stabiel.

Het was rond 14.30 uur toen het steekincident plaatsvond. Naar de aanleiding doet de recherche nog onderzoek. Om een goed en compleet beeld te krijgen, wil de recherche graag spreken met iedereen die het steekincident heeft gezien en/ of informatie over mogelijke achtergronden heeft. Heeft u informatie dan kunt u bellen met 090-8844 of een tip achter laten onder dit bericht. Blijft u liever anoniem, bel dan met 0800-7000.



Een mes op zak is niet normaal!

Steeds meer jongeren lopen met een wapen op zak. Dat blijkt uit de toename van het aantal in beslag genomen messen bij jeugd. Ook zien we een toename van het aantal ernstige incidenten met steekwapens onder (zeer jonge) jongeren. Dat is zorgelijk. Met alle partijen die hier invloed op kunnen hebben, moeten we jongeren laten beseffen dat een mes op zak dragen de kans aanzienlijk vergroot om slachtoffer of dader te worden van een steekincident. En dat is in beide gevallen iets dat je tekent voor de rest van je leven.