Aangehouden voor drugsbezit

Op maandag 3 februari 2020 om1.00 uur stond een surveillance-eenheid op de rotonden van de Provincialeweg-Oost en de Polstraat. Op dat tijdstip zien ze een auto vanaf Wijk en Aalburg aan komen rijden. Op het moment dat de bestuurder de politieauto zag reed hij spontaan een erf op. Dat viel op en de agenten besloten deze verdachte situatie te controleren. De bestuurder, een 23-jarige inwoner van Leerdam, kon geen verklaring geven waar hij op dat erf moest. Op de vraag van de politieambtenaren of hij drugs bij zich had gaf de man direct aan een zakje amfetamine bij zich had. Dat was aanleiding om verder te zoeken waarna ook nog enkele XTC-pillen , ketamine, GHB en cocaïne. De verdachte is aangehouden en zijn auto is voor nader onderzoek naar het bureau gebracht. Er is bloed afgenomen bij de verdachte om te onderzoeken of hij onder invloed reed.