Litouwer aangehouden voor heling

Vannacht kreeg de politie omstreeks 01.15 uur een melding dat in Maldegem (B) een personenauto van het merk BMW gestolen was. Dankzij het Track & Trace systeem en GPS kon de rechtmatige eigenaar zijn auto volgen. Het voertuig kwam tot stilstand op de Sint Pieterstraat in Sluis. De bestuurder verliet de auto. Na een zoekactie werd een 21-jarige Litouwer op het Walplein als verdachte aangehouden. De eigenaar vertelde dat de autodief gebruik had gemaakt van het ritueel dat hij de auto start dan zich binnen omkleedt om vervolgens dan weg te rijden in een warme auto.