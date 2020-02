Vrouw hengelt kleding uit containers

De politie kreeg omstreeks 03.30 uur een melding van een verdachte situatie op de Kerkstraat. Er zou een witte personenauto bij betrokken zijn en er zou iemand met een witte zaklamp schijnen. De agenten zagen dat de bedoelde auto naast twee kledingcontainers stond. Het voertuig was helemaal volgeladen met kleding, tassen en schoeisel. Terwijl de dienders bezig waren de auto te onderzoeken, zagen zij ineens een vrouw achter een van de containers vandaan komen. Zij vertelde dat dieven kleding uit de containers hadden gehaald en dat ze een deel op straat hadden achtergelaten. Zij had dit in haar auto gelegd om bij het Kringloopcentrum af te geven. De agenten vonden dat maar een vreemd verhaal. De vrouw heeft namelijk antecedenten ter zake vermogensdelicten. Zij werd als verdachte aangehouden. In haar tas werd inbrekersgereedschap aangetroffen onder meer een haak met een touw eraan, geschikt om kleding uit containers te hengelen, diverse schroevendraaiers, een multitool en een zaklamp en in haar portemonnee enkele gripzakjes met speedresten.