Pandora onderzoek leidt naar hennepkwekerij in woning

Politie onderzoek door Pandora leidde tot een controle in de woning. Op de zolderverdieping troffen de agenten een plantage aan van 250 planten die bijna rijp waren voor de oogst. Voor de plantage werd illegaal stroom afgetapt. Alle planten en apparatuur zijn in beslag genomen. Een bewoner is aangehouden.

In de woning trof de politie een geldbedrag van meer dan 1000 euro aan. Dit bedrag is in beslag genomen. Het onderzoek wordt voortgezet. Pandora richt zich op de veiligheid in de wijk en richt zich daarbij op de aanpak van druggerelateerde criminaliteit.

Wat is het gevaar van hennepteelt?

Mocht zich een hennepkwekerij bij u in de buurt bevinden, dan loopt u risico op brand door kortsluiting en lekkage. U kunt daarnaast geconfronteerd worden met water-lekkage en vergiftiging door gassen en pesticiden. De schade die de hennepteelt veroorzaakt is groot. Woningcorporaties en energiebedrijven draaien op voor de kosten veroorzaakt door lekkages, brandschade en illegaal afgetapte energie.

Help mee hennepkwekerijen te bestrijden!

Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij: