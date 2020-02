Roemeen aangehouden met gestolen kentekenplaten

Uit onderzoek bleek dat de verdachte de kentekenplaten van de Up zelf had gestolen. Deze stond hemelsbreed ongeveer honderd meter verderop geparkeerd. De Duitse tenaamstelling van zijn eigen auto was verlopen. In Nederland had hij zijn auto nog niet op naam gezet. Buiten het bungalowpark zette hij de gestolen platen op zijn auto. Op het bungalowpark reed hij zonder kentekenplaten. De verdachte mag zich 30 juni verantwoorden voor de rechter. Zijn auto en de kentekenplaten zijn in beslag genomen.