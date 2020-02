Slachtoffer gezocht van poging beroving bij Leiden Centraal

Twee getuigen zagen dat een man werd lastig gevallen door twee jongens. Ze kwamen het slachtoffer te hulp waardoor er geen beroving plaatsvond. De twee verdachten sloegen op de vlucht, maar agenten konden hen snel aanhouden. We zijn op zoek naar het slachtoffer van deze poging tot beroving. Ben of ken jij het slachtoffer? Neem dan contact met de Politie Leiden op via 0900-8844.

Aangifte

Als u slachtoffer bent van criminaliteit, is het belangrijk om aangifte te doen. Een aangifte geeft politie agenten de nodige informatie over het misdrijf. Ook als de aangifte geen aanleiding geeft tot directe vervolgstappen, maken wij op basis van deze informatie analyses, bijvoorbeeld over waar en wanneer welke criminaliteit plaatsvindt en wat er bekend is over (mogelijke) daders. Zo kunnen we gerichter acties ondernemen om criminaliteit terug te dringen of te voorkomen.