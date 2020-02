Verdachte op heterdaad aangehouden voor inbraak

Zondag 2 februari rond 11.15 uur kreeg de politie een melding van een inbraak in een woning aan de Voorhouterweg in Rijnsburg. Een buurtbewoner zag dat de jongen de woning inmiddels had verlaten. De politie ging op zoek naar de verdachte en trof hem bij een tunnel in de buurt aan. Bij controle bleek dat de 17-jarige jongen uit Rijnsburg spullen afkomstig van de inbraak in zijn bezit had. De politie onderzoekt de zaak. De verdachte zit nog vast.



Verdachte situatie

Ziet u iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis. U voelt gewoon dat het niet klopt. Ook al twijfelt u, bel toch de politie op 1-1-2. De agenten komen liever een keer te veel dan te weinig.