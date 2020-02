De politie zoekt getuigen voor een poging overval

De politie is op zoek naar de verdachte en getuigen van dit incident. Was u maandavond rond 18:10 uur op of rond het Rio de Janeiroplein en heeft u iets gezien? Of denkt u iemand te herkennen aan het signalement? Bel dan 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar 0800-7000 of ga naar de website https://www.meldmisdaadanoniem.nl/. U kunt uw tip ook doorgeven op onderstaand tipformulier.