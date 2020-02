Getuigen van woningoverval gezocht

Rond 05:00 uur kreeg de politie een melding van een overval bij een woning in Heiloo. Een aantal mannen zou de woning zijn binnen gedrongen en de drie aanwezigen hebben bedreigd. De daders verbleven enige tijd in de woning en gingen daarna lopend weg met een nog onbekende buit. De politie is direct een zoekactie gestart naar de verdachten en heeft de slachtoffers opgevangen. Bij de woning is een sporenonderzoek ingesteld. Een 28-jarig slachtoffer is bij de overval lichtgewond geraakt en kon ter plekke aan zijn verwondingen worden geholpen.

De daders waren donker gekleed en renden weg in de richting van de Zevenhuizerlaan/ Breedelaan. Heeft u de verdachten gezien? Heeft u iets anders verdachts gezien dat met deze overval te maken kan hebben? Of heeft u mogelijk beelden van bewakingscamera’s die het onderzoek kunnen helpen? Laat het dan weten door te bellen naar 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020023529