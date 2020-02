Preventieve fouilleeractie in Zaandam

De ingeleverde vuurwapens zullen eerst worden onderzocht. Hierna zullen alle wapens worden vernietigd. De wapeninleveractie, die op 2 februari is geëindigd, is slechts een onderdeel in de strijd tegen wapenbezit. Burgemeester Jan Hamming: ´Wapens moeten onze stad uit, zo simpel is het.



Vandaag, dinsdag 4 februari, hebben wij de strijd tegen wapens voortgezet. Politie-inpecteur Vincent Koningen: ´Vandaag geven wij een sterk signaal af: in de Zaanstreek wordt wapenbezit niet getolereerd! Wij krijgen veel positieve reacties op onze controles: mensen snappen het belang en vinden het goed dat hier zichtbaar iets aan gedaan wordt´. Bij meerdere preventief fouilleer-acties in Zaandam Centrum en Poelenburg zijn er negen messen en een wapenstok aangetroffen. Hierbij is de drager van de wapenstok aangehouden en voor verhoor overgebracht naar politiebureau Zaandijk. De messen zijn in beslag genomen en de personalia van de bezitters zijn genoteerd. Wij hebben intensief samengewerkt met boa’s van Connexxion en de NS. Zij hebben passagiers gecontroleerd op zwartrijden.



Een flink aantal middelbare scholen heeft een uitgebreide kluisjescontrole gehouden. Hierbij zijn duizenden kluisjes gecontroleerd op de aanwezigheid van wapens. Dit heeft drie hamers, zes messen, een hoeveelheid illegaal vuurwerk, pepperspray, een stroomstootwapen en vals geld opgeleverd. Wij hebben tegen een aantal minderjarige verdachten proces-verbaal opgemaakt. Zij zullen zich later moeten melden bij de Zaanse recherche voor verhoor. Behalve het strafrechtelijke traject, zullen ook scholen bepalen welke straf zij op gaan leggen aan de betrokken leerlingen. De ouders van de betrokken leerlingen zijn op de hoogte.



De strijd tegen wapens kan de overheid niet alleen. Wij roepen ouders dringend op in gesprek te gaan over dit onderwerp met hun kinderen. Wapens horen nooit op een school en bij een kind thuis. Heeft u hierbij ondersteuning nodig? Meldt u bij het sociaal wijkteam of jeugdteam. Ben je minderjarig en voel je je niet veilig? Meld je, in plaats van jezelf te bewapenen. Trek aan de bel bij een bedrijfsmaatschappelijk werker van school of bij een van onze jeugd- of wijkagenten. Wij zijn er ook voor jou!



Heb je gezien dat iemand een slag-, steek- of vuurwapen bij zich heeft? Bel direct 112.