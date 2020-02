Handgranaat aangetroffen in eetgelegenheid Diemerplein

Rechercheurs van de Forensische Opsporing hebben sporenonderzoek verricht. De recherche is dringend op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van de vernieling van de gevel, dan wel andere informatie hebben over de achtergronden die van belang kan zijn voor het onderzoek.

Heeft u informatie voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.