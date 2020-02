Districtschef Ronald Weydema gaat met pensioen

Weydema zijn loopbaan begon op 1 oktober 1974 op de opleidingsschool van de Rijkspolitie in Apeldoorn. Hij koos daarna voor de Rijkspolitie district Dordrecht en startte zijn carrière in de gemeente Vianen. Weydema heeft op vele plaatsen gewerkt zoals Middelharnis, districtsrecherche Dordrecht, Rozenburg, Spijkenisse, Barendrecht en Rotterdam. In Rotterdam was hij hoofd directe hulpverlening, hoofd opsporing en plaatsvervangend districtschef.